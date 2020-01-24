香港鼠世界　3城市老鼠6郊外野鼠習性不同

送豬迎鼠，漁農自然護理署帶港人認識香港的「鼠世界」。本港除有三種城市老鼠外，還有一群生活在野外的野鼠，據漁護每年進行的生態調查，紀錄得本港有六種野鼠，最常發現的是原生的針毛鼠及印支林鼠。不過，該署暫沒有研究野鼠帶有甚麼病毒，只指野鼠喜乾凈、清潔，一般較膽小，見人大都會匿藏。

漁護署二級農林督察唐志斌表示，城市老鼠有三種，分別為小家鼠、褐家鼠及屋頂鼠，城市人常稱的坑渠老鼠、「貓咁大嘅老鼠」就是褐家鼠；而小家鼠的體型則如倉鼠般大小。

城市老鼠一般居於渠、洞等較污穢地方，野鼠則習性不同。署方紀錄的香港野鼠有六種，包括板齒鼠、針毛鼠、田鼷鼠、印支林鼠、黃毛鼠及黃胸鼠，不排除有更多品種尚未發現，自然護理主任（生物多樣性）徐咏之為野鼠們「平反」，她表示：「唔少鼠係原生品種，佢哋好鍾意乾淨，充滿生命力同埋好聰明。」

據介紹，針毛鼠及印支林鼠是本港的原生品種，針毛鼠的毛髮似針，條條豎起及分明；印支林鼠的毛就如貓毛般軟滑。為研究野鼠及獲取樣本，漁護署人員會在郊野公園等地方放置一種叫「Sherman Trap」的籠以捕捉野鼠。籠以鋁製造，不會「疏窿」，可防雨水和陽光，又能防止動物因濕身而失溫或曝曬缺水而死。籠內放有蕃薯粒、塗有花生醬的油炸鬼作餌，而踏板機關在籠的最裡面，可確保關門時不會夾到野鼠。

徐咏之則指，野鼠喜乾凈，城市的生活未必適合牠們，但野鼠適應力強，或會因人類的食物而進入城市。野鼠一般較膽小，見到人多數會逃跑，若市民在郊外見到牠們，不妨「拎手機出黎同佢哋影相。」