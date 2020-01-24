疫情蔓延武漢「封城」　高鐵退票港龍停飛

武漢肺炎肆虐全國，武漢昨早實施「封城」後，來往本港與武漢的陸空交通亦暫停！港鐵昨即時停售所有往來武漢的高鐵車票，已購票的乘客如欲退票，可獲全數退款。國泰港龍亦宣布今天起至二月廿九日停飛武漢。國泰港龍指正密切監察情況，並會繼續與香港及所有航點的衞生當局保持緊密聯繫，顧客服務部將聯絡受影響的乘客，協助他們安排退票或延後旅程。

目前每日兩班往來武漢及香港西九龍站的高鐵列車服務由內地鐵路單位提供，昨接獲內地單位通報，往來武漢及香港西九龍站的高鐵列車會採取特別安排，列車於武漢站只會落客，但不會上客。港鐵指與內地鐵路單位溝通後，昨已停售所有往來武漢的高鐵車票，今日開始辦理退票手續亦可獲全數退款。

高鐵站昨日仍人頭湧湧，港人鍾女士一家打算回鄉過年，稱只要戴好口罩，勤洗手，相信不會有問題。她回鄉後會注意衞生，盡量不外出進食；另一旅客林小姐打算和家人到深圳北再轉高鐵返鄉，但擔心疫情，覺得高鐵沒有健康申報並不合理，「上到去會小心啲，唔好周圍去」。

除了高鐵外，連接本港與武漢的空路亦暫告終斷！「封城」前，最後一班由武漢飛往香港的航班昨原定下午一時四十五分抵港，因延遲問題，至下午二時零八分飛抵香港國際機場。有來自廈門的李先生指武漢當地機場檢疫情況緊張，要求乘客須佩戴口罩、檢查體溫等，形容情況嚴重。

油尖旺區十六名泛民主派議員，昨午二時到高鐵西九龍站抗議，要求政府推行包括封閉高鐵西九龍站、在邊境針對由武漢到港的旅客進行強制檢疫、取消近期大型公眾活動等防疫措施，港鐵代表到場接收請願信。另在網上亦有號召市民到該站抗議，警方防暴警察在高鐵西九龍站四周布防，昨午曾經向多批可疑人士截查身份。