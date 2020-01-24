認識新型冠狀病毒肺炎　專家教路做好預防措施

武漢肺炎疫情持續擴散，至今內地有逾600人確診，有內地專家發布新型冠狀病毒肺炎預防手冊，讓大家認識新病毒及做好預防措施。

1. 什麼是呼吸道病毒？

呼吸道病毒是指以呼吸道為侵入門戶，在呼吸道粘膜上皮細胞中增殖，引起呼吸道局部感染或呼吸道以外組織器官病變的病毒。

2. 什麼是冠狀病毒？

冠狀病毒(Coronavirus)屬於冠狀病毒科(Coronaviridae)冠狀病毒屬(Coronavirus)，由於病毒包膜上有向四周伸出的突起，形如花冠而得名。冠狀病毒有包膜，顆粒呈圓形或橢圓形，經常為多形性，直徑50-200米。

3. 哪些野生動物會攜帶冠狀病毒？

很多野生動物都可能攜帶病原體，成為某些傳染病的傳播媒介，果子狸、蝙蝠、竹鼠、獾等是冠狀病毒的常見宿主。由於武漢新型冠狀病毒的進化鄰居和外類群都在各類蝙蝠中有發現，推測武漢新型冠狀病毒的自然宿主也可能是蝙蝠。新型冠狀病毒在從蝙蝠到人的傳染過程中很可能存在未知的中間宿主媒介。因此不要吃未經檢疫的野生動物、生鮮等食品。

4. 冠狀病毒的抵抗力如何？

冠狀病毒對熱敏感，56°C30分鐘、乙醚、75%酒精、含氯消毒劑、過氧乙酸和氯仿等脂溶劑均可有效滅活病毒。氯已定不能有效滅活病毒。

5. 冠狀病毒的致病性如何？

冠狀病毒主要感染成人或較大兒童，引起普通感冒和咽喉炎，某些毒株還可引起成人腹瀉。病毒經飛沫傳播，糞便途徑亦可以傳播。主要在冬春季流行。疾病潛供期平均3-7天。新型冠狀病毒已具備致死性，尚不能確定致死率；患者病後免疫力不強，不能防禦同型病毒的再感染。

6. 什麼是新型冠狀病毒？這種病毒為什麼會流行？

此次引起流行的冠狀病毒為一種變異的新型冠狀病毒，WHO命名為2019-nCoV。由於冠狀病毒發生抗原性變異產生了新型冠狀病毒，人群缺少對變異病毒株的免疫力，所以可引起新型冠狀病毒肺炎的流行。

7. 如何預防？

傳染源控制：急生呼吸道疾病患者咳嗽、打噴嚏時，用手或其他材料(手帕、紙巾、布口罩或者外科口罩)掩住口鼻，以減少飛沫傳播。接觸呼吸道分泌物後，應該立即洗手。

個人預防：合理膳食、保證充足營養、保持口腔健康有助於預防肺炎的發生；適量運動，提高免疫能力；戒煙限煙，心理平衡；保持室內通風；接種疫苗。

8. 室內空氣、地板如何消毒？

‧ 酒精：能使細菌的蛋白質變性凝固，消毒皮膚可使用75%醫用酒精。

‧ 蒸籠：從沸騰開始20分鐘可達消毒目的，適用於消毒餐具、衣物和包紥傷口的紗布。

‧ 煮沸：100°C能使細菌的蛋白質變性，需要消毒殺菌的物品需全部浸過水面。適用於餐具、某些玩具、奶瓶等小件物品。

‧ 天然紫外線：就是太陽光，適用於空氣、衣物、毛絨玩具、被褥等。

‧ 空氣清潔：保持室內空氣清潔，常通風換氣是必要的，別因為寒冷而忽視通風。

‧ 高錳酸鉀溶液：使用5%高錳酸鉀可消毒餐具、蔬菜和水果，浸泡1分鐘後用乾淨飲用水再沖洗一遍。

‧ 漂白粉：能使細菌的酶失去活性導致死亡，在桌椅、床、地板、牆面等使用1-3%漂白水，用抹布擦拭。

‧ 消毒液：直接稀釋後裝在塑料壺即可進行消毒殺菌，但注意避開食物和餐具。適用於桌、椅、床、牆面、地板等。

9. 哪些人容易感染新型冠狀病毒？

是否感染主要取決於接觸機會，並不是抵抗力強的人群感染的風險會更低。兒童接觸機會少，感染的機率低；同樣的接觸機會，老年人、有慢性病的人及抵抗力差的人感染機率更大。

10. 此次新型冠狀病毒肺炎疫情有什麼流行病學特點？

早前病例多數有武漢市華南海鮮市場暴露史，部分病例為家庭聚集性發病。已經出現人傳人和醫務人員感染，在武漢市已明顯存在社區傳播。新型冠狀病毒的高危性或許低於SARS病毒，處於可防可控狀態，但人口流動會加速傳播，增加防控難度。

11. 新型冠狀病毒的傳播途徑？

主要是經飛沫傳播、接觸傳播(包括手污染導致的自我接觸)以及不同大小的呼吸道氣溶膠近距離傳播。

12. 新型冠狀病毒會人傳人嗎？

目前，95%以上新型冠狀病毒肺炎病例都跟武漢有關係，從一些聚集性病例的發病關聯次序和醫務人員感染情況判斷，人傳人的特徵十分明顯，且存在一定範圍的社區傳播。

13. 為什麼要對密切接觸者醫學觀察14天？

新型冠狀病毒肺炎的潛伏期平均在7天左右，短的在2-3天，長的10-12天。目前對密切接觸者採取較為嚴格的醫學觀察等預防性公共衞生措施十分必要，這是國際社會通行的做法。

14. 新型冠狀病毒肺炎患者有什麼臨床表現？

起病以發熱為主要表現，可合併輕度咳嗽、乏力、呼吸不暢、腹瀉等症狀，流涕、咳痰等症狀少見。一半患者在一周後出現呼吸困難，嚴重者病情進展迅速，數日內即可出現急性呼吸窘迫綜合徵、膿毒症休克、難以糾正的代謝性酸中毒和出凝血功能障礙。部分患者起病症狀輕微，可無發熱。多數患者預後良好，少數患者病情危重，甚至死亡。

15. 新型冠狀病毒肺炎患者的胸部影像特徵？

早期呈現多發的小斑片影及間質改變，以肺外帶明顯，進而發展為雙肺多發磨玻璃影、浸潤影，嚴重者可出現肺實變，甚至「白肺」，胸腔積液少見。

16. 臨床上怎樣確診新型冠狀病毒肺炎病例？

在觀察病例的基礎上，採集痰液、咽拭子等呼吸道標本進行病毒核酸基因檢測即可作出病原學診斷。

17. 臨床上如何診斷危重病例？

危重病例是指患者生命體徵不穩定，病情變化迅速，兩個以上的器官系統功能不穩定，減退或衰竭病情發展可能會危及到病人的生命。

18. 目前治療新型冠狀病毒肺炎有無特效藥物和疫苗？

目前沒有特效抗病毒藥物，治療以對症、支持為主。避免盲目或不恰當的抗菌藥物治療。針對新疾病，並無現有可用疫苗。

19. 現在能快速檢測確定新型冠狀病毒感染嗎？

在符合疑似病例標準的基礎上，痰液、咽拭子、下呼吸道分泌物等標本行實時螢光RT-PCR檢測2019-nCoV核酸陽性，就可確診。

20. 臨床解除隔離和出院的指標是什麼？

出院指標第一是病情穩定，發燒情況好轉。第二是肺部影像學明顯好轉，沒有臟器功能障礙。患者呼吸平穩、意識清楚、交流正常、飲食正常、體溫恢復正常3天以上、呼吸道症狀明顯好轉，連續兩次呼吸道病原核酸檢測陰性(間隔至少1天)。

21. 如何保護自己遠離新型冠狀病毒傳染？

‧ 正確佩戴醫用外科口罩；

‧ 打噴嚏或者咳嗽時不要用手直接遮擋；

‧ 正確、及時洗手；

‧ 提高免疫力，盡量少去人多且封閉的場所。加強鍛練、規律休息，提高自身免疫力是避免被感染的最重要手段。

22. 怎樣正確使用口罩？

‧ 不管是一次性口罩，還是醫用口罩，其實都是有正反面，以一次性口罩來說，顏色深的是正面，正面應該朝外，而醫用口罩上還有鼻夾金屬條。

‧ 正對臉部的應該是醫用口罩的反面，也就是顏色較淺的一面，除此之外，要注意帶有金屬條的部分應該在口罩的上方。

‧ 分清口罩的正面、反面、上端、下端後，先將手洗乾淨，確定口罩是否正確之後，將兩端的繩子掛在耳朵上。

‧ 最後一步，將口罩佩戴完畢後，需要用雙手壓緊鼻樑兩側的金屬條，使口罩上端緊貼鼻樑，然後向下拉伸口罩，使口罩不留有褶皺，最好覆蓋住鼻子和嘴巴。

23. 正確的洗手方法

‧ 雙手手抋相互搓洗(雙手合十搓五下)

‧ 雙手交叉搓洗手指縫(手心對手背，雙手交叉相叠，左右手交換各搓洗五下)

‧ 手心對手心搓洗手指縫(手心相對十指交錯，搓洗五下)

‧ 指尖搓洗手心，左右手相同(指尖放於手心相互搓洗)

‧ 一隻手握住另一隻手的拇指搓洗，左右手相同

‧ 指尖摩擦掌心或一隻手握住另一隻手的手腕轉動搓洗，左右手相同

24. 家中有人出現肺炎症狀應如何照料？

‧ 將病人與家中其他人隔離開來，至少保持1米距離

‧ 照料病人時應用口罩遮掩住嘴和鼻子，口罩使用後應丟棄

‧ 與病人接觸後應用肥皂等徹底洗淨雙手，病人居住空間應保持空氣流通

25. 如感覺自己感染了新型冠狀病毒，應怎麼辦？

應及時到當地醫療機構進行排查、診治，就醫時應如實詳細講述患病情況和就醫過程，尤其是應告知醫生近期的武漢旅行和居住史、肺炎患者或疑似患者的接觸史、動物接觸史等。

26. 新型冠狀病毒肺炎流行時，怎麼吃才好？

‧ 不要食用已經患病的動物及其製品；要從正規渠道購買冰鮮禽肉，食用禽肉蛋奶時要充分煮熱。

‧ 處理生食和熟食的切菜板及刀具要分開。處理生食和熟食之間要洗手。

‧ 即使在發生疫情的地區，如果肉食在食品製備過程中予以徹底烹飪和妥善處理，也可安全食用。

27. 到生鮮市場裡工作、採購，怎樣預防新型冠狀病毒傳染？

‧ 接觸動物和動物產品後，用肥皂和清水洗手

‧ 每天至少對設備和工作區域進行一次消毒

‧ 在處理動物和生鮮動物產品時，穿好防護服、戴手套和面部防護

‧ 下班後脫去防護服，每天清洗並將其留在工作區域

‧ 避免家庭成員接觸未清洗的工作服和鞋

‧ 避免觸摸眼、鼻、口

‧ 避免與生病的動物和病變的肉接觸

‧ 避免與市場裡的流浪動物、垃圾廢水接觸

28. 口罩是不是一直戴都有效？

一定要定期更換，最好每2至4小時更換一次。

29. 口罩該怎麼選擇？

醫用外科口罩，需遵循醫用外科口罩的標準。護理口罩、棉布口罩、海綿口罩均不推薦。N95醫用防護口罩，防生物和霧霾的兩種中，請選擇防生物的1860或9132。

30. 喝板藍根和熏醋可以預防新型冠狀病毒嗎？

不可以，板藍根適用於治療風熱感冒等熱性疾病的治療，對冠狀病毒是無效的；熏醋所含醋酸本身濃度很低，達不到消毒效果。