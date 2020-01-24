你要知：鼠年人人有工開 　嚴守免炒錦囊拒做失業軍

市道唔好，兼且社會氣氛欠佳，加上近日的武漢肺炎疫情影響，不少行業生意已受衝擊，打工仔當然最怕冇咗份工，到底點先可以避免裁員，免成失業大軍？堪輿學家李丞責就提供一個「免炒錦囊」，希望鼠年人人有工開。

份工要穩陣，當然同從事行業有莫大關係，究竟鼠年邊個行業最危？李指出，鼠年的太歲位於北位，亦剛好是代表戰爭的三碧是非位，太歲位容易多碰壁事件，令屬木的旅遊業競爭劇烈。至於南位屬火，亦遇上二黑星，二黑星屬於病星，屬火行業，包括飲食、電子、網絡、科技等行業，亦有人歡喜有人愁，「同一條街有幾間仲有生意，有幾間可能守唔住。」

如果從事飲食業，李建議食肆老闆甚至員工都可以透過「做禡」催旺運程。他指，「做禡」是指每個月初2及16「食番餐」，是古時的祭地禮法，軍隊出征需要「祭旗」，整體上「做禡」有祭地及招財意思。李說：「頭禡係講農曆2月，正月係唔做，尾禡係農曆12月，做頭禡個個笑哈哈，尾禡就睇邊個被祭旗(辭退)。」李建議做禡當日可祭祀祈福。

至於工作上想穩穩陣陣，李建議文職人士可於家居在鼠年的文昌位，即西南邊擺放文昌塔、水晶柱、富貴竹，或者綠色畫催旺事業。而動態職業由於要周圍走動，可考慮在財位西北位，「擺啲流水擺設、水晶球、水種植物，相對可以保住收入。」

雖然人人都有機會被裁，但鼠年犯太歲生肖，包括鼠、兔、馬及羊等，運勢相對較弱，就要格外小心。屬鼠今年大動作較困難，但動態性的工作，如運輸業，都能保持狀態。至於屬馬沖太歲，亦應穩守崗位，不要考慮轉工。

若果豬年年尾不幸成為失業大軍，亦不用灰心，鼠年文昌星位於坤位，代表土，故此有機會見工時，可穿上土顏色衣物，如啡色、淺灰、白及方型格仔，都有利見工；而最唔適宜穿上紅、藍、綠色衫，「紅色二黑係病星，藍色三碧係是非色，綠色五黃係吵鬧色。」

另外，亦可到文武廟參拜祈福，「最傳統就係文職同武職，唔一定要中狀元，但起碼都可以見工受聘先。」大部分人到年尾才打算「洗邋遢」，李指如自覺運滯，失業期間盡量用柚葉、柏葉、黃皮葉沖涼。另外，亦可到車公廟參拜轉風車，但就要特別留意，「如果前一年順運係順時針轉風車，但豬年好多人受社會動盪氣氛影響，就要逆時針轉。」不過李丞責補充，如拜車公時祈求工作穩定，則要順時針轉風車，如果想轉工或搵新工，則逆時針轉動。

如果想鼠年工作順順利利，開工就要揀個吉日吉時。李指，鼠年的上佳開工日是年初四（28日）庾午日，為迎灶君，當日亦可作祈福開市，特別有利於飲食行業，吉時為上午11時到12時59分、下午1時到2時59分及下午5時到凌晨4時59分。