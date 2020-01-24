Dr.東：胃痛逾4周須警覺　早治療胃癌90%可康復　

醫生告誡有胃痛及消化不良情況者，若服藥後仍持續四至六星期有異常，便應盡快求醫。

不少港人食無定時、飲食又少菜多肉，影響胃部健康，有人更懶理胃痛，直至胃癌晚期才求醫，錯過治療的黃金時間。胃癌在本港致命癌症中排第六位，前年有六百八十多人因該症死亡，醫生指出，大部分患者都沒法尋得病因，且本港病人普遍在晚期才發現問題，若能早發現胃癌並治療，康復機會可達八至九成，有研究更顯示，第三期病人若同時使用藥物及打針治療，可提高康復成效及減低復發風險，醫生呼籲市民注意身體警號。

內科腫瘤專科醫生陸凱祖表示，不少港人輕視持續胃痛，「胃痛咗幾個月，都唔去睇醫生」，結果延至胃癌後期才求診，有三分一個案一經診治已證實屬晚期，「（癌細胞）已經擴散咗，無辦法醫得好」。相反日本設有篩查計劃，為指定年齡的群組進行胃鏡檢查，令當地胃癌個案多在第一及第二期發現，進行手術後便可治癒。他提醒市民，若出現胃痛及消化不良，服藥後情況沒有好轉並持續4至6星期，應求醫及進行胃鏡檢查。

胃癌發病率近年呈輕微上升趨勢，日本、韓國、中國等地的情況均較歐美國家嚴重，陸醫生估計趨勢與飲食習慣有關，包括食用防腐劑等。胃癌的期數按癌細胞擴散至胃壁的程度而定，愈接近肌肉表面代表愈後期。病人必須先接受手術，包括切除相關淋巴等，並要服藥，以消滅潛在癌細胞。

現時病人主要使用兩種藥物，對第三期或以後病況的患者而言，仍有高復發風險，故有研究建議利用藥物及配合打針治療，減低復發的成效可由50%多增至逾60%。他舉例指，有50多歲的第二期胃癌病人曾嘗試相關治療，病發至今逾半年亦沒有復發。近期有歐洲學術報告研究，讓病人在手術前先進行化療，及早阻止癌細胞擴散，但這有待進一步臨床測驗。

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