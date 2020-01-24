網民熱話：問貨位置收$1諮詢費？　藥房咁解釋

店舖購物當然要付款，但查詢都要收費？近日有網民在網上分享，指自己在藥房購物時向店員查詢貨品位置，事後卻發現收據上被多收$1諮詢費，大感無奈。網民看後亦覺好奇「聽都未聽過」，東網向有關藥房了解時，對方卻說出另一版本。

本周二（21日）Facebook群組「盡在元朗」分享該則顧客投稿。從貼文附圖的單據上可見，其中一項是$1「諮詢費」。貼文十分不解稱：「原來向店舖詢問貨品擺喺邊？...係要收錢的」，又指「如果佢講『答你要收$1』，咁我就唔買喇！」言語間頗為不滿。

東網根據單據上資料向涉事藥房查詢，負責人解釋所謂的「諮詢費」，實際上是以電子消息時所需繳交的手續費，收費並非店舖收取。負責人強調，在客人付款時，店員均會解釋該收費，不明白顧客為何當時不投訴，坦言覺得「有少少唔公平」；稱已留意到網上討論，但認為「解釋唔到，會愈描愈黑」。

網民有話說：

Candy Cheng：用微信畀錢都是收費用的

Zoey Chu：問咗唔買

Vincent Lo：無標明都可以咁收錢？

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