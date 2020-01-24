教局應對武漢肺炎未提延期開學捱轟　家長揚言自行停課

武漢肺炎繼續蔓延，澳門教青局已宣布延長澳門非高等教育學校的新年假，以應對疫情，惟已有兩宗確診個案的香港卻仍無動於衷，教育局僅於昨日(23日)發信予全港學校，呼籲師生避免前往武漢。多名家長在網上批評港府反應不及澳門當局，要求教育局效法澳門延期開學，更有人揚言若不延期開學，則會自行停課。

教育局昨發信予學校，隻字未提延期開學或停課等安排，只「例牌」提醒師生盡量避免前往武漢，又稱如不可避免而要前往，應戴上外科口罩，並繼續佩戴直至回港後14天。該局建議學校可延後與內地交流活動，認為學校在假期期間應徹底清潔校舍，復課時分別請家長及學校為學童量體溫，教導學生勤洗手。

教育局「零應對」的做法惹來家長不滿，有家長在Facebook專頁「不願小朋友成為功課奴隸」發文，要求香港學校效法澳門停課，「一開學小朋友困獸鬥，好大鑊」，又批評政府做事「樣樣怕、樣樣唔敢做」。多名家長留言和應，更稱若政府再不行動，會自行發起停課。

香港中學校長會主席鄧振強表示，澳門延後開學的決策令他更加擔憂疫情，亦憂慮疫情有在學校蔓延的危機。他指若該決策是澳門當局在掌握有根據的資訊下，經理性考慮後的決定，香港教育局亦有責任回應為何不跟隨澳門的做法，因香港及澳門在地理位置、旅行人流方面條件相近。鄧又認為教育局應更有前瞻性去落實校園預防措施，亦呼籲政府對未來應對工作保持透明度。