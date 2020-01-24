西九站漂白水消毒幾分鐘一次　內地客稱填申報表麻煩

武漢肺炎來勢洶洶，港府今(24日)起於高鐵西九龍站實施健康申報，要求所有乘搭高鐵列車抵港旅客提交健康申報表。於北京乘搭高鐵抵港的內地人丘先生表示，他在香港關口填寫申報表，包括姓名、聯絡方式及個人健康狀態等，認為「多了一個流程，當然有點麻煩」。

內地人黎小姐從廣州乘搭高鐵抵港旅遊一天，她指車上乘客不多，亦相當乾淨，填寫申報表不太麻煩，相信不會染上肺炎。她又指，自己並不擔心疫情，戴上口罩僅因為「別人戴我也要戴呀」。

西九龍站離港大堂今早的人流較多，有數百名市民排隊辦理退票，數名港鐵職員在場進行人流管制，大部分市民均戴上口罩避免染上疾病，現場亦有數名戴上口罩的防暴警員進行巡邏。因應疫情，港鐵除在站內播放防疫措施的資訊外，亦安排清潔人員以1比49漂白水消毒櫃枱、售票機、閘機、以及電梯等地方，「幾分鐘抹一次，抹幾轉就換一次水」。

任職倉務行業的歐陽女士協助老闆辦理退票，她指老闆原定於兩日後到蒲田公幹，惟最近疫情越趨嚴重，加上高鐵會駛經武漢，相信老闆因擔心在高鐵上染上肺炎而退票。她又指，感覺上香港較為安全，但就對西九龍站有少許擔心，短期內亦不會乘搭高鐵。

原定到柳州探親10日的湯先生亦到場退票，雖然西九龍站人流較多，但湯不太擔心疫情，亦未有戴上口罩。他指站內清潔措施足夠，「唔擔心得咁多㗎，有乜事聽天意」。被問及何時會戴口罩，他就指「要戴就戴，不過我買都買唔到！」他又批評港鐵退票過程混亂，職員「突然唔見晒，唔知行咗去邊度」，打算稍後向港鐵反映意見。