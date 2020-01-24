資料庫：港過去17年曾5次因疫情停課

武漢肺炎於全國大規模爆發，澳門教青局宣布延後農曆新年假期至2月10日或之後開學。香港教育局暫未宣布延後開學或停課，但根據資料，香港過去17年來曾5次因疫情而停課，其中以2003年因「沙士」停課時間最長，疫情於一個月內散播至醫院及社區。政府宣布全港中小學及幼稚園於當年3月29日起停課，直至4月22日起高中、低中、高小、低小及幼稚園陸續復課才陸續復課，5月19日始全港復課，歷時51天。

除03年「沙士」外，去年及前年因流感肆虐，其中18年2月7日已有194宗兒童感染嚴重個案已達12宗，政府當日即宣布全港小學及幼稚園於翌日起提早放年假。而19年1月，短短一周已有384間幼園因中招而停課，政府宣布全港幼稚園於1月26日起提早放年假。

至於08年亦因同時流行甲型H1N1病毒及H3N2病毒，並在全港多間學校爆發，短時間內有3名小童出現感染徵狀後死亡。其中一名7歲男童於當年3月12日不治，該日新增23間學校共184人染病，政府當晚即宣布翌日起幼稚園及小學提早放復活節假期，直至3月28日復課。

及後於09年6月因豬流感傳入，聖保祿學校一名16歲女學生將病毒傳播予多達11名同班同學，政府稱因出現無法找出源頭的本地集體感染個案，當年6月12日起小學及幼稚園停課14天，及後進入暑假，決定該學年不會復課。