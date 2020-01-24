考慮疫情林村許願節取消部分活動　許願樹祈福年初一起繼續

鑑於新型冠狀病毒感染情況的最新發展及公共衞生安全考慮，香港許願節決定取消部分新春活動，包括年初一(25日)「鼠年祈福點燈」及新許願樹奠基禮及盆菜、年初四(28日)林村鄉新春同樂日、年十四(2至7日)賽馬會共融同樂慶新春及盆菜，及年十五(2月8日)許願嘉年華及盆菜，對引起不便深感抱歉。

香港許願節今年第10年舉行，每年許願節吸引數以10萬計市民及遊客前往祈福許願，主辦機構林村許願廣場在官方網頁公布，為保障市民、旅客以及工作人員的健康，大會經審慎考慮，取消部分活動，但會繼續由年初一(25日)至年十六(2月9日))開放林村許願樹給市民新春祈福許願，開放時間由早上8時45分至下午6時30分，市民可在港鐵大埔墟及太和港鐵車站乘搭63R或專線小巴前往。

主辦機構勸喻身體不適的市民應前往診所就診，在家休息，市民出外活動宜戴口罩。機構將與政府部門(民政事務署、衞生署)保持緊密聯繫，以知悉最新疫情，而採取各項應變措施，並即時在林村許願廣場網公布。