港增66宗武漢肺炎懷疑個案　累計236宗

武漢肺炎疫情持續爆發，並蔓延到香港。醫院管理局質素及安全總監鍾健禮表示，由昨日(23日)中午12時至今早(24日)8時，新增66宗符合呈報準則的新型冠狀病毒懷疑個案，總數累計236宗，當中119人要留院，確診個案維持2宗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，中心正為該2名確診病人作流行病學測試，及追蹤密切接觸者，就首宗確診個案有3名密切接觸者到麥理浩夫人度假村，其中一人昨午發燒及肚瀉，已送瑪嘉烈醫院。第二宗56歲確診病人的密切接觸者，當中有人出現病徵，現已在醫院留醫。

鍾健禮形容，新增66宗呈報個案相當多，情況令人擔心，目前醫管局7個聯網已動用290間隔離病房及570張隔離病床，使用情況緊張。

至於網上流傳有瑪嘉烈醫院及威爾斯親王醫院醫護人員受感染，鍾表示，數名醫護人員因擔心曾經過確診病人逗留的地方而受感染，部分人員出現發燒，故獲醫院轉介到隔離病房觀察，部分人初步對新型冠狀病毒呈陰性反應，今、明(25日)兩日將有最終結果，而有部分人屬甲型流感，他強調進入隔離病房的病人不一定受感染。