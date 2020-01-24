稱憂惹麻煩折扣價供警毒品　退休男商人囚8月

退休海鮮商販於2017年認識一名反黑組警員，聲稱因害怕不配合該警員要求會招惹麻煩，遂先後3次向警員以折扣價或免費提供總值3000港元的可卡因以作賄賂，因而遭廉政公署起訴行賄和串謀販毒共4罪。案件今(24日)在西九龍法院再訊，被告承認3項行賄罪，串謀販毒罪則獲撤控。法庭判被告即時監禁8個月。

控罪指，60歲被告王偉明於2017年8月1日至12月31日期間，無合法權限或合理辯解，兩度以折扣價向偵緝警員王得嘉提供可卡因，又在另一場合向對方免費提供約1克可卡因，以令該偵緝警員優待被告。獲撤銷控罪則指，被告於在同一時段內，與其他不知名人士串謀販運可卡因。

案情顯示，被告於2016年因涉及一宗毒品案被捕，王是該案的證物警員，負責檢取毒品，翌年被告在該案獲撤控。後來王調職至反三合會行動組，他向上司建議邀請被告進行會面以獲取情報，二人先後3次會在旺角及深水埗警署會面。

廉署於2018年8月拘捕被告，警誡下被告透露，他於2017年年底認識一位綽號「馬仔」的警員，即是涉案警員王得嘉。被告招認向王提供毒品，稱因害怕拒絕王的要求，會被誣陷和被警方找麻煩。被告於首次會面，向王提供市價1000港元的1克「霹靂可卡因」，惟王只支付500港元，被告亦沒有追收餘款；次會面，王在被告家中吸食1克「霹靂可卡因」，並只付500港元；最後一次會面時，王更直接取去1克「霹靂可卡因」，沒有付錢給被告。

辯方求情指，涉案警員利用職權接觸被告，並強調被告犯案的動機是出於害怕，被告認為若不聽警員要求會惹上麻煩，而犯案僅歷時2個月。