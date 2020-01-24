指區選對手涉舞弊　陳國偉提選舉呈請

去年11月區議會選舉，在深水埗石硤尾選區僅以10票之差落敗的西九新動力陳國偉，入稟高院提出選舉呈請，指稱其競選對手冼錦豪涉作出非法及舞弊行為，要求法庭裁定冼並非妥為當選及重新補選，並要求法庭裁定選舉管理委員會未有因應社會狀況延遲選舉，是否違反《基本法》賦予香港居民依法享有的選舉權和被選舉權。

呈請人陳國偉，3名答辯人選舉管理委員會、冼錦豪及選舉主任李國雄。在該次區選中，冼錦豪3235票擊敗3225票的陳國偉。

陳透過律師在入稟狀指，香港自去年6月反修例風波開始，有公眾人物受襲，有議員辦公室遭人破壞，但選管會漠視暴動或暴力對公眾安全及選舉的衝擊，未有履行法定責任介入延遲選舉，冼錦豪自去年10月7日起，至少7次舉辦活動，向選民免費派發禮物或提供免費服務。

陳續指，自去年8月至11月，選區內的連儂牆出現針對他的失實指控，他的宣傳海報遭人破壞，他的宣傳橫額被人盜取，亦有人破壞他的議員辦公室。

陳指投票當日結束後，投票站主任下令包括呈請人在內所有人離開投票中心，因此由當晚10時半至11時半，有1小時的時間，票箱並無公眾監察。在初次點票後，呈請人以9票之差落敗；及後選舉主任李國雄重新點票，發現投給呈請人的其中一張選票有兩個蓋印，該張選票被裁定無效，最終呈請人以10票之差落敗。