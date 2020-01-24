入境處反非法勞工行動拘29人　年宵市場拘4黑工

入境事務處於周一(20日)至昨日(23日)一連4日，在全港各區展開代號「曙光行動」及「滙力行動」的反非法勞工行動，以及連同勞工處於年宵市場展開的反非法勞工行動，合共拘捕19名懷疑非法勞工及10名涉嫌聘用非法勞工的人士。

行動中，入境處特遣隊人員搜查了284個目標地點，包括建築地盤、垃圾站、工業大廈、公園、裝修單位、餐廳、髮廊、商場及街市。被捕的懷疑非法勞工為9男6女，年齡介乎26至74歲，當中1名29歲女子持有俗稱「行街紙」的不允許僱傭工作擔保書。據悉，該女子為越南籍，當時在筲箕灣1間髮型屋從事洗頭工作。此外，2男4女亦涉嫌管有及行使懷疑偽造身份證。另有年齡介乎32至59歲的5男1女，因涉嫌聘用非法勞工被捕。

至於年宵市場展開的反非法勞工行動中，執法人員共搜查位於銅鑼灣、葵涌、觀塘、旺角、新蒲崗、沙田、荃灣及元朗的8個年宵市場。被捕的懷疑非法勞工為1男3女，年齡介乎26至38歲。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為3男1女，年齡介乎23至61歲。