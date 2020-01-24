2男女現咳嗽徵狀送院 女子曾在珠海與武漢市民接觸

2名報稱出現咳嗽的男女被送到山頂醫院。

武漢肺炎幾近蔓延全國，澳門當局已實施多項防疫措施，惟懷疑個案仍陸續出現。澳門消防局消息指，今日(24日)分別接獲通知，將出現咳嗽徵狀的1男1女送往醫院。

局方指，今早11時54分應澳門關閘邊檢大樓入境衞生站要求，接載一名女性到山頂醫院。該女子報稱有持續咳嗽，前日(22日)曾前往珠海第二人民醫院，有接觸過武漢人士；同日下午1時14分，局方在氹仔新城大馬路威尼斯人內接載1名男性到山頂醫院。該男子報稱咳嗽，從武漢到澳門。

另外，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，已採購2000萬個口罩供市民防疫，至今已有980萬個運抵澳門，衞生局將進行抽查，以確保口罩質量，並要求協議藥房在出售口罩前作最後把關。

澳門國際機場同日發布，因應澳門特區疾病預防中心於昨日(23日)宣佈多項措施為減低新型冠狀病毒肺炎對當地的影響，從今日起所有出離境旅客進入禁區前，必須接受體溫測試；所有入境旅客必須填寫健康申報表或相關的電子表格；若發現旅客有發燒徵狀，必須依據澳門衛生局指引。