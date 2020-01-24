油尖旺區會通過動議　促政府加強防疫封鎖西九龍站

武漢肺炎疫情持續擴大。油尖旺區議會今午(24日)召開特別會議，討論加強區內防疫措施，其中要求政府封鎖高鐵西九龍站及取消大型慶典活動的動議獲通過，區議會亦會撥款120萬港元，用作清潔社區、購買口罩、消毒洗手液及在公眾地方加設洗手機等。多名議員批評食物及衞生局、衞生署無派員出席，是無視疫情嚴重性。

該區區議會副主席余德寶指，區內人流繁多，易讓細菌交叉感染，故動議區議會撥款買口罩及梘液、在公眾地方加設洗手機、向在區內6個街市派發消毒包予商戶及居民等，獲全票通過。對於區內有為數不少的跨境學童頻繁來往兩地，區議員李偉峰指跨境巴士站目前只有簡單清潔措施，並無提供口罩及梘液，擔心會成為病毒溫床，促請有關機構盡快採取行動，例如在公共交通站增設體溫量度點等，並建議政府應為區內公立醫院增加人手及防護裝備。

區議員李傲然指，區內有不少小巴途經西九龍站，有市民擔心病毒會經小巴傳播至社區，因此動議政府加強防疫措施，包括封鎖西九龍站及取消大型慶祝活動等，獲全票通過。區議員朱慧芳建議食環署加強清潔區內街市及公廁、加強學校防疫措施，並促請有關部門監察口罩價格及真偽等。

油尖旺民政事務專員蔡亮回應指，食環署及教育局已展開有關方面的防疫措施，而消委會已就分辨口罩真偽製作宣傳片，有關部門會加強宣傳。她亦促請各區議員緊貼政府發放的最新疫情資訊，以便通知居民做好防疫措施。