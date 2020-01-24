人多排隊憂散播武漢肺炎　黃大仙祠信眾放棄上頭炷香

農曆新年將至，不少善信今日(24日)會到黃大仙祠還神及上頭炷香，但受武漢肺炎影響，不少人都戴上口罩入祠還神，更表示不打算排隊上頭炷香。但有誠心善信不懼怕肺炎影響，堅持不戴口罩，等待排頭位上頭炷香。

善信胡先生今日和女友郭小姐一同入祠還神，他表示，武漢肺炎影響全香港人，而且疫情嚴重，還神時亦希望所有人身體健康，「希望大家可以大步檻過，過咗呢場肺炎先再求香港未來」。他又指，祠內人數不少，故自己亦做足保障準備，亦建議所有入祠的善信做好防疫準備，顧及他人，但因為擔心人太多和疫情問題，就不會排隊等上頭炷香。

市民黃太和家人到祠還神，但擔心肺炎影響因此亦戴上口罩，祈求家人身體健康，女兒學業進步。黃太指，往年會還神後再等上頭炷香，但今年因擔心肺炎影響，所以不打算排隊。

雖然肺炎令市民人心惶惶，但有善信堅持上頭炷香的習慣，更早在中午12時就等候。排頭位的關先生表示，自己每年都會排隊上頭炷香，故今年也不例外，即使出現肺炎疫情亦沒受影響，「都唔驚得咁多，上香都係出於個心，而且現時都不如當年沙士般嚴重地步」。

關先生輪候時未有戴口罩，他指上香予黃大仙時不戴口罩，屬於基本誠意，「入廟係要除帽，除口罩，這都是對黃大仙基本的尊敬」。他祈望家人齊齊整整，香港不再變亂：「唔會話官逼民反，但好多事都係官行先，先會搞到咁，要政府做事先平息到民憤。」