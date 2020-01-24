集會稱要將3萬警剁成肉醬　6旬漢被控擾亂秩序

民間集會團隊於周日(19日)在中環遮打花園舉行集會，集會發起人劉頴匡事後被控拒絕服從警務人員命令及煽惑他人參與非法集結兩罪，並已於周二(21日)提堂。警方日前再拘捕一名出席集會的六旬退休漢，落案起訴他一項在公眾地方作出擾亂秩序行為罪，他今午(24日)由警方押送到東區法院提堂，暫毋需答辯。在控方不反對下，退休漢獲准以1000港元保釋，案件押後至4月7日，等候警方進一步調查及索取法律意見後再訊。

63歲被告何兆麟被控於今年1月19日，在港鐵金鐘站D出口外的公眾地方，作出擾亂秩序的行為。

據了解，被告當日被指利用揚聲器大聲呼喊，向集會人士表示：「要將3萬名香港警察全部殺晒，剁剁剁，剁成肉醬，要用架無人機襲擊香港警察總部，沒有一個是無辜。」過程被新聞片段拍下，警方日前便登門到被告住所將他拘捕。

此外，去年11月28日有團體在中環遮打花園發起集會，聲援理工大學的被捕人士。27歲無業男子張洺熙被指在集會後，被警員搜出藏有雷射筆及懷疑冰毒，因而被控管有攻擊性武器和管有危險藥物罪，案件今午在東區法院再訊。控方表示經化驗後，證實從張身上所搜到的並非毒品，案件同樣押後至4月7日再訊，張獲准繼續保釋。