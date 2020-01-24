百年涼茶老店「楊春雷」今結業　客人不捨嘆難替代

扎根灣仔106年的百年涼茶老店「楊春雷」，今日(24日)除夕日正式落幕，有熟客依依不捨，下午2時許到店的「涼茶客」絡繹不絕，不少人慨嘆以後都沒有涼茶飲，也有人特意拍照留念。楊春雷第三代傳人的妹妹楊女士向客人表示：「最後今日，以後都冇㗎喇。」

楊女士指，楊春雷由她的爺爺創立，由於初春的第一個雷是萬物更新之時，加上姓「楊」，故名為楊春雷。她表示，小時候放學便會到店舖幫手，「一個洗杯，一個斟茶」，「有咩頭暈身㷫，自動自覺飲涼茶」。楊透露，涼茶配方百年不變，只賣一款涼茶，「今日賣晒所有藥材就提早結業」，當她見到有搬到元朗的舊街坊也特地回來光顧，慨嘆時代變遷，「鬥唔過時代巨輪」。

陳小姐自8歲起已跟隨家人光顧楊春雷，強調自己是「熟客仔」，直言心感不捨，「因為真係見效，周圍都搵唔到」，又指味道多年未變，「但要結業冇辦法」。

陳先生與太太拍拖時亦有到楊春雷飲涼茶，陳生指，知道今天是最後營業日，特意前來光顧，更回想起小時候在舖頭附近讀書，放學有空便會喝杯涼茶，距今已20多年，「固然有啲唔捨得，陪住長大，但大時代就係咁」，又指涼茶味道與小時候的差不多，但多了一番人情味。