威院候診病人憂染武漢肺炎　轟官員齋坐收錢唔做嘢

武漢肺炎疫情陰霾下，網傳威爾斯親王醫院疑有大量內地人湧入求診、該院醫護人員疑受感染。東網記者今午(24日)到該院急症室視察，未見爆滿情況，只有10多名病人輪候求診。有覆診病人稱擔心染上武漢肺炎，批評政府防疫不力；另有到場探病的市民表示已向醫生要求盡快讓家人出院，以免染上肺炎。

林先生今在威院急診室排隊覆診等了5小時，他表示雖擔心染上肺炎，但相信院內的保護措施足夠。對於威院疑有大量內地人求診，他認為是內地人不相信自身的醫療系統，故湧入香港求診，他相信農曆新年後，香港會爆發大規模疫情。他批評港府處理「立立亂」兼防疫不力，任由內地人在毋須填寫健康申請表及測量體溫的情況下入境，認為現屆高官只懂「坐喺度收錢，根本唔識做嘢」。

到威院探望家人的梁先生表示，得悉有關大量內地人到威院求診的消息後十分擔心安危，唯有戴上保護性能較好的口罩。他說，為免家人在住院期間染病，已提議讓家人盡早出院，現階段需等待醫生批准。同樣到場探病的廖先生則認為有關消息未獲證實，故不太擔心感染肺炎，「未公布唔知係咪真事，係真嘅先擔心啦」。