兩商專管理層涉刑事案　6項持續進修基金課程被抽起

一名擔任香港商業專科學校(商專)多項基金課程的負責人及另一名擔任課程總監的人士，早前涉嫌串謀欺詐而被廉政公署落案起訴。勞工及福利局今日(24日)宣布，今起即時從持續進修基金的可獲發還款項課程名單中，暫時刪除由商專開辦的所有6項基金課程的登記，有關決定按照商專須予以遵行的基金批准登記條款作出。

勞福局發言人表示，商專必須盡快通知所有受影響的人士該等課程已暫時被除名。如該等課程在暫時除名當日或之前尚未開課，培訓機構須於該等課程暫時除名當日後1個月內，向有關學員退回全部學費及收費，商專亦須為於該等課程暫時除名當日前已開課者繼續提供基金課程，直至課程完成。

發言人又指，商專在該等課程暫時除名當日或之後，必須停止接受據稱為基金課程的新報讀申請，亦不得以基金名義進行課程的宣傳。而在暫時除名當日或之後報讀該等課程的參加者將不會獲得基金資助。

廉署早前落案起訴一名商專多項基金課程的負責人及另一名擔任課程總監的人士，控告2人涉嫌串謀偽造學員的出席記錄，詐騙僱員再培訓局撥款近16.8萬港元，2人同被控1項串謀欺詐罪名，違反普通法，他們昨日(23日)在西九龍裁判法院答辯。

該6項需要暫時刪除的基金課程包括：

課程名稱/(課程編號)

專業會計深造文憑Professional Diploma In Accounting/(23H01109A)

國際會計高級文憑Higher Group Diploma In International Accounting/(23H034383)

專業會計進階文憑Advanced Diploma In Accounting Studies/(23L005043)

國際會計文憑Diploma In International Accounting/(23L044251)

職業英語文憑Diploma In Workplace English/(24Z011101)

Professional Diploma In Logistics And Supply Chain Management/(Modules 3-7)(25Z043189)