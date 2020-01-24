林鄭不發放新年賀辭　學者政界齊斥不顧港人生死

每逢年三十，香港特首都會向市民發表新年賀辭，但特首辦今(24日)證實特首林鄭月娥今年不會發表新年賀辭。有學者及政治人士形容林鄭在武漢肺炎在港肆虐時仍繼續外訪工作的行為是在「避政」、「無港人嘅心」，即使不回港主持大局亦應主動安撫市民，她對港人生死視若無睹，是位不會在適當時刻做適當事情的特首。

據悉，現正身處瑞士達沃斯出席世界論壇的林鄭在離港前已拍攝新一年的賀辭，惟疫情有新發展，影片內容已不符最新情況，故決定取消播放新年賀辭，另林鄭預計明日(25日)年初一返港。

「廿三萬監察」發言人王國興狠批林鄭「無港人嘅心」，直指林鄭即使身在瑞士也可藉社交媒體發文表達對疫情的關注，又質疑政府各部門仍在等候林鄭回港「拍板」後才會落實其他防疫措施，「完全是慢幾十拍的舉動」。他特別提到澳門特首賀一誠在接獲疫情消息後，已第一時間與國家衞健委高級別專家組組長鍾南山會面，宣布學校停課、取消大型慶典活動等防疫措施，賀一誠急市民所急的行為，林鄭完全望塵莫及。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，林鄭在緊急關頭仍身處外國，沒有即時回港處理疫情等於「避政」，完全不顧港人生死，直言林鄭不願在外國拍片安撫港人是政治智慧低，完全不會在適當時刻做適當事情。他指林鄭在武漢實施封城當日就應當立即結束外訪，作為特首都不帶領政府做好防疫措施，市民根本沒信心政府能讓香港渡過難關。