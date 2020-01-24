維園年宵花檔年卅生意大好　市民嘆無氣氛

維園年宵將於今日(24日)年卅晚上結束，在修例風波及武漢肺炎雙重夾擊下，加上只有濕貨攤檔，熱鬧不再，但有花檔檔主表示，生意比以往好，有市民指雖然今年年宵氣氛欠缺，但仍會到場辦年貨。

桃花檔負責人黃女士指，今年生意比想像中好，上年反而蝕本收場，又稱今日營業額已有逾1萬港元，而售出的多數是60至100多港元的貨品。她表示，因為今天已是年卅，不論市道如何都會減價促銷，又指為求銷貨，甚至半價出售，約400港元的桃花減到200港元，又指有桃花「好靚」，即使心感不捨，仍由約500港元減至300港元出售，「如果唔係都會當柴枝丟掉」。

有43年維園年宵經驗的「桃花大王」劉海濤表示，大部分的貨品已經售出，而且今年生意比之前更好，增長達60%。他認為，往年只有兩排濕貨，而現在因為沒有乾貨，變了4條街都是濕貨場，空曠位置變多，導致人流望似疏落，但買花人數「有多冇少」，「人流其實好旺，只是分散了」。劉又指，因應疫情，港人取消外出旅行而留港過年，「你唔出去旅行，起碼都行下花市」。他透露，原本政府打算把乾濕貨都一同取消，但他則極力反對。

與母親一同逛年宵的鄺小姐指，廿多年來都會到維園年宵，但今年年宵非常沒有氣氛，再加上不時下雨，「以前年宵會開心啲，又多啲嘢睇」。她表示，預計會花費數百港元買花，「始終新年都要買啲嘅」，又認同新年應外出感受氣氛，但目前在場內已逛了半小時，仍未見心頭好。