港府設5個駐內地辦熱線供聯繫　駐武漢辦4職員留守

湖北武漢市及周邊多個市縣採取「封城」防疫措施，僅武漢一地，已有約100名港人在當地，政府今(24日)宣布，5個駐內地辦事處的入境事務組已設立以東、西、南、北、中5部電話專線，辦事處提供在下轄省市的港人支援服務，於內地春節假期期間，有需要的港人可直接聯繫求助。

東部地區(即上海、江蘇、浙江、安徽及山東)的電話為(86)150 2126 0794；南部地區(即福建、廣東、廣西、海南及雲南)的求助電話是(86)139 2602 1772；西部地區(即四川、重慶、貴州、陝西、青海及西藏)為(86)185 0287 8350；北部地區(即北京、天津、河北、遼寧、吉林、黑龍江、內蒙古、新疆、甘肅及寧夏)是(86)139 1128 3314；中部地區(即湖北、湖南、山西、江西及河南)的電話(86)158 0277 5135。

政制及內地事務局局長聶德權表示，駐武漢經貿辦事處4名職員一直與當地港人保持緊密聯繫，暫未收到求助個案。駐武漢辦主任馮浩賢表示，自己決定留下，沒有乘坐最後一班機離開。聶表示，駐當地的同事目前健康良好，並已取消了回港過年的計劃，確保農曆年期間都有人留守候命。港府會繼續為駐武漢辦事處的同事提供足夠的防疫物資。

馮浩賢亦在Facebook表示，「我和幾位香港同事在辦公室加班，我的內心是踏實的。對同事的支持，我很感恩；當然，家人對我這個決定的理解和支持更是不可或缺」。馮又指，「我和同事的情況都很好，只是商場和餐廳都關門，公寓也發通告縮減服務了，未來要日日自己煮飯洗衫洗碗，雖然做家務不是我强項」。