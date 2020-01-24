善信進黃大仙祠上頭炷香　祈社會回復平靜疫情結束

香港近期面對社會亂象，先是逾7個月的反修例示威，到近日爆發的武漢肺炎疫情，而港府的應對反應緩慢，惹來社會怨聲載道。大批善信今晚(24日)到黃大仙祠參拜，其中「上頭炷香」更是整晚焦點，但因受武漢肺炎陰霾影響，人潮盛況不如往年，有市民怒斥政府施政無方，未能有效阻止疫情，導致香港「七國咁亂」。踏入子時(晚上11時)，祠方讓第一批善信進入祠內上頭炷香。

黃大仙祠今午5時後暫時關閉，直至晚上9時起再開放並分批讓善信進入祠內，但半小時後已回復一般入場安排，有善信一早守候，主辦單位亦放置大量鐵馬安排善信排隊，惟今年盛況遠遜往昔，只有數百人排隊，而警方亦只派出數十名軍裝警員和民安隊維持秩序，暫未有任何混亂。

市民劉先生表示，自己有多個願望向大仙祈求，既希望香港能回復和平，更想武漢肺炎疫情能盡快結束，不希望肺炎繼續蔓延，擔心影響到小朋友健康。他批評政府管治無方，肺炎疫情處理慢且無效率，「樣樣都差，搞到七國咁亂」。

市民吳先生亦希望大仙能趕走武漢肺炎，盡快為社會「止暴制亂」，「最重要身體健康」。他又指，香港近況非常混亂，而且有少撮港人鬧事，導致香港不能平靜。他希望新一年能夠保佑香港平安渡過，自己亦能發財。

另外，晚上11時許，黃大仙祠外有警員搜查市民身份證，引來市民圍罵，他們大部分戴上口罩。