威院澄清無醫護人員感染武漢肺炎　一醫生隔離檢測

武漢肺炎來勢洶洶，今日(24日)流傳威爾斯親王醫院有醫護人員受到病毒感染，院方於晚上澄清，截至今日傍晚6時，沒有醫護人員確診或被列為懷疑感染新型冠狀病毒個案。

院方指，一名醫生早前治理一名隨後被確診感染武漢肺炎的患者時，因未有穿着全套保護裝備而被列為緊密接觸個案，昨日(23日)被送到麥理浩夫人度假村接受隔離監測，未有出現任何感染病徵。

此外，威院一名早前在急症室曾為一名隨後被確診武漢肺炎個案病人的護士，以及一名曾為疑懷個案患者抽血的抽血員，因出現呼吸道感染及發燒徵狀。2人目前已被安排隔離治療及進行測試，後者對流感病毒呈陽性反應，而護士的流感測試則呈陰性反應，正等待新型冠狀病毒的檢測結果。

另醫院管理局今早通報有從武漢到香港探親的夫妻，因出現發燒等症狀到威爾斯親王醫院求診，獲醫護人員告知需要隔離時，隨即由急症室逃走，醫護人員即通報警方，在醫院外將2名病人截獲及帶回醫院。

及至晚上，消息指，衞生署衞生防護中心晚上通報2名女子初步確診武漢肺炎，隨後有指其中1名患者的丈夫對檢測亦呈陽性反應的男子，便是試圖逃離威院失敗的內地夫婦。