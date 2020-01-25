博彩或叫停遊客人數減　牽連百業恐致經濟災難

澳門對武漢肺炎嚴陣以待，政府表明不排除在有需要時關閉賭場，隨時對經濟環境有災難性影響。有澳門立法會議員指，受疫情影響，昨日年三十晚不論是景點或賭場一帶的人流已大為減少，一旦關閉賭場，恐連鎖影響多個行業，打擊市面商舖、的士等收入。

「一定會影響經濟，都無辦法。」澳門立法會議員林玉鳳指，新春是賭場的旺季，不過受疫情影響，她目測無論是景點官也街，或設有賭場的商場，遊客人數都較過往減少一半。事實上，澳門當局錄得年廿八及年廿九入境人次較去年同期減少約兩成二，當地年宵亦因疫情提早結束，商戶坦言營業額減少一半。林又謂，按沙士的經驗，疫情肆虐時，賭場的客人本身已大減，當然若未來要進一步關閉賭場，經濟將更為嚴峻，但亦別無他法。

另一立法會議員區錦新亦指，受疫情影響，近日如新馬路一帶人流「少咗好多」。他認為要控制疫情和為市民、員工、賭客利益着想，必要時關閉賭場的決定是有需要和值得支持，又指賭牌將公開重新競投，相信相關公司都願意配合。他又指今年博彩業的收益如何，要觀察整年的情況，而非單看現時階段。