本港新增3宗武漢肺炎確診個案　至今累計5宗

衞生防護中心正調查3宗新增輸入的新型冠狀病毒感染確診個案。新增首宗個案為一名62歲女病人，過往健康良好，她居於湖北省武漢市，星期日乘搭高鐵G1013由武漢到深圳北，再由深圳北，轉乘另一高鐵G6543到香港西九龍站。她自本星期一起出現發燒及咳嗽，昨日到屯門醫院急症室求醫，今日入院接受隔離治療，現時情況穩定。患者潛伏期內，曾到過武漢的菜市場及當地醫院探望有咳嗽的家人，沒有接觸野生動物。初步調查顯示，病人與丈夫來港探望女兒及女婿，並入住屯門倚嶺南庭，3名家人沒有出現病徵，將被送往麥理浩夫人度假村，接受隔離監測。

其餘2宗個案為一對居於武漢市的夫婦，分別為62歲女病人及63歲男病人，2人過往健康良好。他們於本星期三，乘搭高鐵由武漢來港。女病人昨日開始發燒，但無呼吸道感染徵狀，男病人昨日開始咳嗽，今日開始發燒。他們昨日到威爾斯親王醫院急症室求醫，並入院接受隔離治療，現時情況穩定。他們在潛伏期內，都沒有到醫療機構、濕街市或海鮮市場，亦沒有接觸野生動物或禽鳥、或有肺炎或上呼吸道感染症狀的病人。初步調查顯示，兩人在香港逗留期間，入住馬鞍山銀湖．天峰，同住的女兒前日亦開始發燒，將被送往威爾斯親王醫院接受隔離，家傭沒有出現病徵，將被送往麥理浩夫人度假村接受隔離監測。本港至今累計錄得5宗確診個案。