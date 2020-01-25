東方日報A1：新歲逢疫境　市民自求多福

武漢肺炎全國大爆發，根據最新通報，疫症攻陷內地至少廿九個省市區，河北省及黑龍江省有患者搶救無效，為重災區湖北省外首次有死亡個案，現累計八百九十六宗確診個案，死亡個案增至廿六宗。香港及澳門日前先後「失守」，香港昨再增三宗初步確診個案，令人擔憂疫症爆發禍及學童。澳門昨率先宣布延遲學校農曆新年假期開學時間，以防疫情校園蔓延，惟香港教育局在教育團體及校長會申訴後，昨仍拒宣布停課，僅說仍在考慮中。各界怒轟港府「零應對」，促教育局效法澳門宣布停課，抑制疫情在校園爆發，有不少家長揚言「為求自救會自行停課」。

疫情擴至港澳地區，鄰近的廣東省成「第二疫區」，一日急增廿一宗個案至五十三宗。香港及澳門早前相繼爆出確診個案，澳門教青局昨當機立斷，宣布非高等教育學校於農曆新年假期後，延至二月十日或之後上課，當地高等教育局亦隨即把復課日押後至二月十一日或之後，以防疫情在校園蔓延。然而，香港教育局僅在前日（23日）發信予全港學校，隻字未提延期開學或停課等安排，只「例牌」提醒師生盡量避免前往武漢，並建議學校可延後與內地交流活動。

各界不滿港府沒有考慮到疫症殺到，反應亦不及澳門當局，教育工作人員總工會及教聯會相繼發信促請教育局延長農曆新年假期，並落實在家中學習的措施。多名家長更在網上發文怒斥港府「闊佬懶理」學生安全，直言「一開學小朋友困獸鬥，好大鑊。」多人稱為求自救會自行停課。家長聯盟代表張文青支持家長自行停課，批評港府「唔死人都唔做嘢」，又指香港的小學及幼稚園有不少跨境學童，亦有不少家庭會到內地過節，從校園感染疫症的風險十分高。

香港中學校長會主席鄧振強表示，若該決策是澳門當局在掌握有根據的資訊下，經理性考慮後的決定，教育局有責任回應為何不跟隨澳門做法，因港澳在地理位置及旅行人流方面條件相近。鄧又認為教育局應更有前瞻性去落實校園預防措施，亦呼籲政府對未來應對工作保持透明度。

多位立法會議員認為，因為新春假期後很多外遊居民回港，為免疫情在學校爆發，兒童應該留家觀察一周，減低受感染風險，二月一日是回港高峰期，香港在二月三日便開學的風險太大，他們已向教育局要求延遲開學。

教育局回應指，正與不同持份者積極討論及落實所需防控措施，包括考慮延長學校的農曆新年假期，以及其他相應安排，以減低病毒在校園傳播風險，保障學生健康的同時，亦會照顧學生及家長需要。

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