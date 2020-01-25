探射燈：西南位掛四蟬　辟邪旺文昌

想趨吉避凶，增強運勢？堪輿學家李丞責教路，大家可根據風水吉凶方位，巧施妙法趨吉避凶。正東一般是陽氣所在，但今年五黃災星廉貞星飛臨，風水角度而言代表大病或大爭拗。如家中坐向或窗口遇東有地盤，或會引來血光之災，可以放銅鏡或擋煞鏡將外觀景物反射。

想出入平安，身體健康，可在今年的東南位，即六白乾金武曲星所在，放一幅「八駿圖」，以代表生生不息的旺氣。今年正南有二黑病星巨門星，小朋友、體弱人士或長者切忌床頭在南邊，南邊屬火，宜提防眼疾，可放黑曜石或化病葫蘆擋惡氣。

今年助讀書運的四綠文昌星飛降到西南位，西南是坤位，又即鬼怪位，與文昌略有互不相生之象，可放有辟邪之效的朱砂所製的文昌塔，或者掛四隻「蟬」意指「蟬聯」化解。想增進感情，今年九紫右弼桃花喜慶星飛臨到正西方，床頭在西邊，桃花會特別旺，放粉紅晶石的鴛鴦或九支顏色鮮艷的花，可以再催旺桃花；如果想助另一半減少桃花運，可在西方放灰暗的石頭，自然可減輕桃花。

今年流年運財星八白當旺星艮土左輔星到西北方，可以放流水的擺設，黃水晶配以長明燈，財運就可以源源不斷，而財位切忌放黑色、暗沉的擺設，否則會破壞財運。今年正北有三碧戰星是非祿存凶星，加上太歲同臨，可放有笑面的福祿壽擺設，坐北向南的居所不宜動土，裝修最好等下一年了。

一白水星貪狼星坐落東北方，是代表未來的財富，與貸款、橫財、偏財有關，有利從事有關佣金、花紅職業的人。但要留意，催旺的擺設不可大於正財位，否則會令收入不穩。此外，七赤破軍星飛臨中宮，有破壞重建之勢，宜擺放曼陀羅壇城掛畫、五行相生寶塔水晶陣及招財流水擺設等，求一帆風順，逢凶化吉。

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