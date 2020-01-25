探射燈：肖狗運勢平穩　屬豬正財運佳

既非犯太歲，又非鴻運當頭，其他生肖運程如何？肖狗者運勢平穩，今年雖有「天解」吉星照護，但工作方面會遇到較多波折，宜少說話、多做事。堪輿學家方海閱指，今年肖狗人沒有任何桃花星，感情生活較平淡，似乎是悶局。加上「寡宿」入命，所謂「男忌孤辰、女怕寡宿」，肖狗女士今年感情有機會較失意。李丞責則提醒特別要留意凶星「浮沉」，進行水上活動時要分外小心。

肖豬者去年犯太歲，今年得到「文昌」星駕臨，對在求學階段或從事文職工作的人特別有幫助。方海閱指，肖豬者事業運暢順，正財運較好，但偏財運則稍弱，投資方面不宜太進取，見好即收，否則可能得不償失。而今年肖豬者沒有任何桃花星，感情平淡。

肖蛇的人今年有「月德」吉星，可助逢凶化吉，化解仇恨。雲文子指，肖蛇者今年行桃花運，人緣興旺，可主動出擊，多參與交際活動，會碰到理想對象，但要小心容易出現曖昧關係，惹來是非。另有凶星「小耗」、「死符」，意即會有一些小破財和小疾病，出門要小心小偷。

肖虎者今年比較多變化，「驛馬」星動，出門走動都會比較多，有利從商或者想開展新事業者，蘇民峰就指，肖虎而夏天出生的熱命人比較適合，秋冬出生的寒命人不宜投資，轉工也不適宜，以守在原地面對逆運為上策。

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