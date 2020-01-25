探射燈：肖鼠馬雞兔羊運滯　宜多赴喜宴扭頹勢

喜迎新春，新年新氣象，踏入庚子鼠年，12生肖的運程將大執位！流年犯太歲的生肖為鼠、馬、雞、兔、羊，當中肖鼠者為「本命年」，自身多阻滯及病痛，並容易出現負面情緒，在外亦有兇險，易見損傷。堪輿學家教路，犯太歲者可主動參加喜宴，多沾旺氣或能扭轉運勢。而行運生肖就非龍、牛莫屬，兩者今年皆是太歲相合年，流年更有多粒吉星相助，足以抵抗凶星影響，逢凶化吉！

一眾堪輿學家均認為流年最「運滯」可謂肖鼠及肖馬者，蘇民峰分析，肖鼠者今年易見損傷，故駕駛者要特別留神，尤其是農曆5月及11月，可捐血、洗牙以應損傷。周漢明建議，肖鼠者要「以守為主」，今年低調行事，即使工作環境不如意，亦不要輕易轉工，亦不宜經常向伴侶發脾氣。李丞責則提醒，肖鼠者今年要特別留意長輩健康，更要留意呼吸系統疾病。

周漢明指，肖馬者由於與太歲相沖，屬「沖太歲」，影響尤其嚴重。他提醒，庚子鼠年屬金水流年，五行水重，肖馬者要避免進行水上活動，建議多去旅行及辦喜事化解。雲文子預測，肖馬者今年諸事反覆，無貴人助力，要有心理準備面對工作、健康各種衝擊。她建議，肖馬者今年只宜辦喜慶事，不宜作重大決定或計劃。

至於肖兔者則犯「刑太歲」，周漢明提醒今年容易有刀傷，亦有機會要做手術，不宜進行激烈運動。李丞責指，肖兔者瞻前顧後、精神壓力大，加上受凶星「貫索」、「勾神」星拖累，財務容易有糾紛，借貸、投資都要慎行。惟感情方面就喜見突破，有「紅鸞」 星，適合談婚論嫁。

李丞責指，肖羊者今年與太歲相害，有「六害」，與六親的關係欠佳，宜多與家人溝通。肖羊者受凶星「暴敗」影響下，不利投機、賭博；「天厄」星則會令肖羊者受天災、天氣影響，多戶外活動如喜歡行山的人便要多留意。特別的是，肖羊者今年雖犯太歲，但吉星高照，仍然運勢強勁。今年有吉星「紫微」、「龍德」、「地解」，易得貴人扶助，適合創業，升職亦大有機會。

肖雞者今年「破太歲」，但桃花仍然非常旺盛，「天喜」對感情有幫助，亦代表人緣運佳，但蘇民峰提醒，要注意今年同時有「咸池」，容易出現霧水情緣，易聚易散，已婚者若不好好處理，恐「桃花過量」影響固有感情關係。同時肖雞者今年橫財運強勁，而受凶星「披麻」星影響下，要多留意長輩健康。

行運生肖勢不可擋？李丞責指，肖龍者可謂有王者本色，今年更是太歲三合年，有吉星「三台」、「華蓋」、「國印」拱照，對於從事藝術及文職工作的人，可以好好發揮，會得到上司賞識，大權在握，升遷有望！「官符」、「五鬼」意味小人多，是非多，但往往可迎刃而解。他建議肖龍者可多親近今年的相合貴人肖猴者，更可於驚蟄打小人趕走小人。他又提醒，肖龍者今年忌鋒芒太露，亦不要刻意改變形象。

肖牛者今年為與太歲相合，可以說是當時得令！李丞責分析，今年有吉星「天貴」、「天乙」拱照，多貴人襄助，可以扶搖直上，而「太陽」星則特別有利肖牛的女性，代表今年有男性緣，要好好把握。但就要留意「天空」星，避免進行劇烈及講求高度的運動，否則易生意外。

肖猴者今年吉星不多，但與太歲相合，整體運勢亦不俗，尤其有利事業發展！有吉星「祿勳」護佑，升職加薪冇難度。但雲文子提醒，肖猴者要小心「指背」星，小人會在背後作祟，注意不要被成功沖昏頭腦，態度變得囂張而減弱人緣。

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