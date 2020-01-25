網民熱話：婦人驚險過馬路　司機急煞提醒獲激讚

女子單手抱着小朋友，險些與私家車相撞，好在最終有驚無險。

新年來臨，相信所有人都想平平安安回家團年。昨日大年三十（24日），荃灣就有女子手抱細路，險些在行人過路處與私家車相撞。好在司機及時煞車，最終人車平安，虛驚一場。司機更溫馨提醒女子「睇車」，獲網民大讚「有教養」。

相信是涉事司機的網民Charles Hung在Facebook群組「馬路的事討論區」發布貼文稱：「過年過馬路，記住小心睇車，嚇親好彩冇事。」從片段可見，事發在荃灣西樓角路，私家車原本正常行駛，涉事女子則單手抱着一名細路，旁邊跟着一名外傭。女子疑沒有留意路況，突然由左邊行人過路處「殺出」，場面十分驚險。好在司機及時煞車，最終在女子身前急煞停下，沒有造成意外。司機其後「溫馨提示」：「睇車啊太太...」、「小心啲啊」，女子則連連「sorry」致歉。

貼文發出後，有人感嘆「好彩」：「有驚冇險，真係好彩」，有人則猜測：「應該是小朋友擋咗視線」，又表示認同司機：「真係要小心睇車呀」。另有留言大讚司機有禮：「有教養嘅表現。」

網民有話說：

Giorno Giovanna：樓主好勁，仲可以用到呢種語氣

Ko Jimmy Keung Chun Kit：係咪唔想過年

Jack Cheng：司機好有禮貌冇插佢，仲提佢睇車小心

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