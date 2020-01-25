旅業商界齊拜年　祝東網讀者新春大吉

修例風波自去年六月起，至今已持續逾七個月，香港經濟受到重創，多位商界名人及立法會議員均希望新一年香港經濟得以復甦，能夠風調雨順。香港旅遊業議會主席黃進達希望新一年內，旅遊業數字可以全面恢復，並祝《東網》讀者身體健康、萬事如意，市民新春大吉！他亦祝福正在出外旅遊的市民玩得開心、出入平安。他又指，本地有不少景點供市民選擇，未來亦會有新景點落成，希望能夠吸引更多旅客訪港。

香港中華廠商聯合會會長吳宏斌就祝《東網》讀者新年快樂、心想事成！吳表示，雖然他是土生土長的香港人，但祖籍潮州，而潮州人普遍信奉佛教，所以傳統在大年初一都會食齋，又會自製不同粿食。他在港居住多年，認為現時潮州文化與本地文化並無太大差異，過年期間他將會留港消費，初三才到內地與朋友拜年及打高爾夫球，他再次恭祝各位心想事成、百業興旺、笑口常開！

進出口界立法會議員黃定光希望各行業在鼠年繁榮穩定、百業興旺，並祝《東網》讀者開開心心、樂也融融。他希望在新的一年，市民可以繼續為香港拼搏，相信明天會更好，期望香港國泰民安、家家歡樂！工業界立法會議員吳永嘉就祝《東網》讀者身體健康、平安喜樂，又指香港是各位市民的家，希望市民之間互相包容，重建一個更美好的香港。