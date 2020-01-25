無懼武漢肺炎新春照返內地探親　4口家每人一盒口罩防疫

今日(25日)是大年初一，市民無懼武漢肺炎疫情，繼續出遊賀新春。香港國際機場今早人頭湧湧，大部分旅客及地勤人員均戴上口罩預防疫症。多間旅行社昨日(24日)先後宣布取消新春內地團，出發往內地的登機櫃位「拍烏蠅」，反觀日本團則大排長龍。有家庭因要回內地探親，每人帶一盒口罩，並會盡量避免出門。

趙女士一家4口今早飛往內地福州探親，她稱有留意內地疫情擴散情況，因有小朋友，本來亦有考慮取消行程，惟太婆生病，故希望農曆新年可一家團聚。她稱已準備一人一盒口罩，亦打算取消外出計劃，只在家中團聚。

吳氏一家13口、三代同堂今早跟旅行團出發北海道5天遊，團費每人約2萬港元，總共要花費超過20萬港元。吳先生笑指新年才湊齊人出遊，旅行希望「行番個大運」，旅費多由子女夾份。他稱因家族人數眾多，加上香港出現疫情，新年拜年十分不便，故出遊更可避免疫情。他又指會在機場及飛機戴口罩，但不會在北海道戴，因覺當地疫情不嚴重，又笑言希望回港後疫症已消散，「希望香港快啲好返」！

另一旅客曾先生一家12口前往印尼峇厘島自由行，他指每隔幾年都會與家人一同出行，今次約花費10多萬港元。