武漢肺炎攻陷南半球　澳洲現首宗病例

有航班在武漢「封城」前飛往澳洲悉尼，乘客抵埗時均戴上口罩。（Getty Images圖片）

武漢肺炎持續由中國擴散至其他國家，至周六（25日）更首次「攻陷」南半球地區。澳洲維多利亞省衞生部門證實，一名曾到武漢、不久前飛抵墨爾本的50多歲中國籍男子，確診患上武漢肺炎，當局警告出現更多確診病例的機會很大。

維多利亞省衞生部長米卡科斯（Jenny Mikakos）表示，男患者在武漢逗留兩周後，乘坐中國南方航空公司CZ321航班，周日（19日）早上由廣州飛抵墨爾本。他指患者在航班上沒有出現武漢肺炎病徵，至周四（23日）因出現部分病徵而到診所求醫，但當時沒有確診他患病；翌日家人聯絡醫院，院方立即把患者隔離，最終確診。

米卡科斯透露，患者現時情況穩定，當局正聯絡與他乘坐同一班南航客機的乘客，而患者家人正接受密切監察，又形容患者與家人均所做的一切都是正確。

與此同時，新南威爾士省衞生部門證實，至少5人接受測試是否患上武漢肺炎，但無人確診患病，其中2人在得悉結果為陰性、沒有患病後周五（24日）出院。

澳洲聯邦政府已提高對武漢及湖北的旅遊警示至最高級別的第4級，呼籲國民不要前往上述地區。外長佩恩表示，由於中國限制武漢及湖北多地的旅遊，若國民前往這些地區，在限制令解除前或無法離開，澳洲政府提供的支援亦有限。