港武漢肺炎個案料續增　議員稱治療費保險有得賠

武漢肺炎全國大爆發，香港亦確診多宗個案。保險界立法會議員陳健波今早(25日)出席電台節目表示，香港旅遊保險會賠償治療所有傳染病的費用，包括現時的新型冠狀病毒，門診及住院費都可索償，而受保人回港後90日內的覆診費用，亦可報銷。

他續指，倘世衞日後將某一地區列為疫埠，已購買到當地機票、酒店或旅行團的市民，可透過旅遊保險索償未能退回的款項。

衞生防護中心總監黃加慶則指，不能輕視新病毒的傳播，但多宗確診個案患者不適後都有戴口罩及盡快到醫院求醫和接受隔離，暫時未出現社區爆發。他預期會再有新確診個案，未來一兩星期是關鍵時間。至於應否提升應變級別至緊急水平，他指，一般而言新型病毒要對香港有非常高的風險，包括在社區有持續性人傳人情況出現，才會提升水平，署方會留意國際間的評估再作決定。

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌就指，在武漢封城前仍有不少旅客出關，目前潛伏期未完，相信未來還會有確診個案。他指新病毒傳播性很快，認為大型活動的主辦方，包括馬拉松等都應該考慮風險。至於學校應否延長農曆新年假期，他認為應先觀察未來數天的情況。