1名武漢肺炎病人情況轉差要用氧氣機　屯院確診病人無入負壓房

武漢肺炎疫情持續蔓延，香港至今累計已有5宗確診個案。衞生防護中心今早(25日)就新型冠狀病毒感染個案的最新情況舉行簡報會。醫院管理局質素及安全總監鍾健禮表示，由昨日(24日)中午12時至今早9時，新增62宗呈報懷疑個案，目前107人留醫觀察。確診患者暫時整體情況穩定。他指其中一名確診武漢肺炎的病人情況轉差，氣喘增多，需使用氧氣機協助呼吸。

他續指，公立醫院負壓病房有325間，目前使用量佔60%；負壓病床有603張，使用量佔40%。有5位醫護人員符合呈報機制，正進行病毒測試作進一步觀察，情況穩定，據知其中有兩人曾到深圳。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，個案數字上升，疫情來勢洶洶，人人發病初期不明顯，要追蹤有難度。目前五個確診個案都能追蹤傳播面 期望可減慢疫情。

鍾健禮其後透露，今早收到屯門醫院的消息指，該院急症室於周四(23日)接收第三名確診武漢肺炎的病人時，於流程上出現問題，因當時院內的兩間負壓房已經被佔用，該名病人被安排在另一間原是處理創傷的房間，等候並逗留至少3至4小時，因該房間並非負壓，或對屯門醫院員工及病人有影響，當局已即時通報防護中心，中心將派專家前往屯院視察風險及檢視整個流程。鍾又為屯院未有妥善處理病人而道歉。