林鄭拒回應不提早返港處理疫情　學者轟不懂緩急先後

香港連日來出現多宗武漢肺炎疑似個案，近日更有多名病人確診新型冠狀病毒肺炎，港府被各界狠批對抗疫症不力。行政長官林鄭月娥過去3日於瑞士出席達沃斯經濟論壇後，今晨(25日)抵港。林鄭發言時提到政府會將市民健康放在首位，防疫、抗疫的工作「宜緊不宜鬆」，但她抵埗時並無佩戴口罩，亦無回應傳媒提問。有學者狠批林鄭作為特首未有戴上口罩，並無做好抗疫榜樣，又批評她無提早回港處理疫情，做事不分緩急先後。

林鄭指在她離港期間，香港出現5宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，但就提到自己與食物及衞生局局長陳肇始每日都有聯絡，亦有與政務司司長張建宗談論最新情況，故張於兩日前召開記者會公布加強防疫的措施。林鄭又提到自己將會召開高層會議，預計今午會親自主持新聞發布會交代政府最新抗疫工作。而特首發言後並無回應傳媒提問，包括有關為何不提早返港處理疫情、政府抗疫工作不力的批評等，旋即登上座駕離開。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，林鄭月娥作為特區首長，應該以身作則戴上口罩，做好榜樣和鼓勵作用。他認為林鄭月娥低估病毒的感染率和染病的機會率，指出在機場有許多來自內地的旅客，特別有部分必定曾途經武漢，批評林鄭在自身防疫上掉以輕心。

另外，陳又批評林鄭做事不分緩急先後，指現時內地疫情處於水火熱，早於一兩日前武漢下令封城已經為抗疫工作敲起響鐘，批評林鄭當時未有即時回港缺乏政治智慧，給予市民壞的印象和觀感。他亦指出，過去多日林鄭並不在港，認為她在外地難以即時了解最新疫情，對香港情況未必有真實而全面的了解。