負壓病房空氣只進不出　嚴防隨空氣播病毒

香港第3名武漢肺炎確診病人被揭發在求診初期未有被安排到負壓病房隔離，而是被安排在另一間原是處理創傷的房間，而引起空氣傳播恐慌。究竟負壓病房是甚麽？有何預防作用？醫院管理局質素及安全總監鍾健禮解釋，負壓病房的壓力為負，即空氣只由室外流入室內，能進不能出，主要作用是阻止病毒或細菌傳至室外，防止空氣傳播。

他舉例，如處理水痘或肺癆病人時，病毒容易在空氣中傳播，這時負壓病房就能確保病毒留在室內，不會傳播出外。而處理武漢肺炎懷疑病例時，所進行的抽痰程序，也很容易將病菌霧化，造成空氣傳播，故須要在負壓病房中處理懷疑個案。醫院每日會對負壓病房進行徹底消毒清潔，而屯門醫院中第3名確診病患曾逗留的非負壓病房，現已停止使用，待衞生防護中心及專家到場檢視。

東網記者今日(25日)中午曾到屯門醫院觀察情況，發現醫護人員全副武裝，身體外露的地方通通穿上保護衣及戴上口罩、面罩及手套，而急症室外求診的人數約有20多人，未出現爆滿情況。醫護人員正在為一間治療房封上膠帶，禁止任何人進入，相信這間房就是第三名確診病患曾逗留的房間。

急症大堂的通道旁内則疑有兩間大門深鎖的負壓病房，房門外貼有「創傷房1」及「創傷房2」，並標有「非請勿進 職員專用」的警告標語，記者採訪期間，曾有一名穿上紫色隔離衣服、佩戴口罩的病人由多名醫護人員開路護送，由急症大堂轉上病房。