政黨請願促落實惠民措施　冀港府向市民派口罩

新一份《財政預算案》將於下月公布，工聯會數名立法會議員一行約20人趁着大年初一，今早(25日)到政府總部請願，要求財政司司長陳茂波能落實多項惠民措施，包括盡快落實為期3個月的失業現金津貼並擴展申領限期至6個月、10萬港元租金開支免稅額等。他們向政府代表遞交請願信，以及一封有數個口罩的大利是封，其後離去。

立法會議員何啟明表示，面對香港現時經濟下行，政府應提供更多逆經濟周期的措施，亦希望政府可向市民派發消費券，以促進香港經濟發展。面對現時武漢肺炎蔓延到香港，他也建議政府應向市民派發口罩，讓市民在農曆新年期間也能保障健康。

另一立法會議員麥美娟則表示，希望陳屆時能落實早前政府提出的10項民生措施。她又提到，希望政府能落實暫緩暫繳稅，指政府或會擔心影響香港的稅制，但在現時香港的經濟環境下，只有暫緩本年度的繳稅才能幫助香港市民。

另外，工聯會亦建議政府盡快落實強積金取消對沖、調整最低入息限額、盡快落實勞工假期至17天、增設每年不少於2000港元的長者牙科券和婦科醫療券等。