「米奇年」迪士尼唔擠擁　商戶料生意額跌40%

武漢肺炎持續擴散，香港取消多個農曆新年慶祝活動。今年是「米奇」年，迪士尼樂園今日(25日)如常開放，惟受疫症影響，人流未有如以往農曆新年假期多，大部分為內地旅客。現場有員工頻頻清潔消毒園內設施，園內多處地方增設了消毒潔手液裝置。有美食車負責人指在反修例示威及武漢肺炎的雙重打擊下，農曆新年營業額較往年大跌30%至40%。

在迪士尼場地營業的美食車「七桌子」，其負責人張先生表示，受反修例事件影響生意額已跌70%至80%，今日迪士尼人流雖比平日多，卻遠較往年新年假期少。他表示，往年農曆年假顧客均大排長龍，惟今年在示威及疫情雙重夾擊下，明顯較冷清，料農曆年假生意較去年跌30%至40%，但相信仍能「賺到少少」，故不考慮換地方營業。

至於園內人流不見擠擁，多為內地旅客，大部分人戴上口罩，更有人為迪士尼卡通公仔戴上口罩。來自深圳的劉女士一家三口到迪士尼遊玩，她指一早計劃年初一會來迪士尼遊玩，「因為是鼠年嘛」，有感園內人流不多，十分舒服。她又稱擔心武漢肺炎情況，故有備口罩。

澳門旅客洪女士則稱自己未到過迪士尼，故特意計劃一家五口在年初一入園遊玩，並於晚上返回澳門，人流比想像中少。她指在園外會戴口罩防疫，又稱對香港取消多個慶祝活動感「少少可惜」，惟澳門情況亦一樣，又認為香港疫情情況「還好」。

迪士尼則表示度假區現正如常開放，會繼續加強清潔及採取額外的預防措施，尤其在前台及後台位置，會加密清潔次數，在度假區不同位置已經額外增設潔手液裝置，又稱演藝人員如有需要可選擇佩戴口罩。