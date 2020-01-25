網民熱話：疑出售劣質口罩惹爭議　網民怒斥商家「發肺炎財」

武漢肺炎疫情持續蔓延，香港人人搶購口罩自保，惟疑有人「發肺炎財」，不但坐地起價，更疑似售賣劣質口罩。日前有網民發文指，有攤檔疑似倣效內地黑心商人回收口罩出售。有網民購入該批口罩後，發現口罩薄得透光，認為即使非「二手口罩」，亦屬劣質貨，提醒市民選購時要特別小心。

Facebook專頁「港人是非」發文指，昨晚（24日）於北角英皇道遇見「傳說中嘅二手口罩加工檔」，指疑有人利用流動攤檔，販賣廢棄口罩獲利。照片可見，黑衣中年婦擺放數盒盒裝口罩在街頭叫賣，每盒50個的口罩索價$100。有指黑衣婦期間一直埋首在攤檔後方，疑將部分口罩重新包裝入盒出售，被質疑她「回收」口罩加工出售。

有購得該批口罩的網民留言指，相信口罩並非加工口罩，但質地薄得透光，疑沒有防疫作用。另外有網民估計，該黑衣婦疑購入大量內地平價口罩，再放進外科手術口罩包裝盒，以高價出售。

另外，有藥房以「可重複使用」作招徠，吸引顧客購買貴價口罩。從照片可見，數箱盒裝外科口罩放置在藥房門口，並以紙牌在旁標示，「可重覆（複）使用口罩，兩個裝，一個可使用28天」。事實上，外科口罩為一次性產品，絕不能重用，而且每6至8小時就需更換。

網民怒斥涉事藥房，並呼籲「開店名」，「人命都攞嚟搞！」、「你話用100天都得啦」。有網民提醒挑選口罩時，要參考盒上的標籤及數值，免得「賠了夫人又折兵」。

網民有話說：

Alexandra Chu：大家以後用完口罩，剪咗佢先好扔掉

Alvin Nip：政府係咪應該開始要做嘢啦？愈來愈多人賣！

Lik Cheuk Leung：用完賣番畀佢？

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