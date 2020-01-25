團體長沙灣今明辦新春美食墟　大會增派義工量體溫

為慶祝新春並善用閒置空間，多個關注墟市的民間組織今日(25日)及明日(26日)兩日，於長沙灣一個遊樂場舉行「新春美食墟」，吸引39個攤檔到場擺賣，當中除了蚵仔煎等街頭小食，還有傳統民間手工藝吹波糖及糖畫等。因應武漢肺炎疫情升級，大會於入口增派義工協助測量體溫，並呼籲市民戴上口罩和使用酒精搓手液。

一連兩日的美食墟今日開幕，雖然不時落起微雨，仍無阻數百名市民於場內排隊選購美食，而會大會亦請來「財神」派發利是，吸引不少市民爭相索取。

「糖畫先生」負責人高先生指，自己13年前於河南拜師學藝，成為全職糖畫師傅接近5年，以往主要接公司或商場活動，較少於墟市擺攤，形容今次屬「趁墟」。近期武漢肺炎肆虐，他期望可藉此為港人打氣，並祝願香港人身體健康，過一個開心甜蜜的新年。

擁有20年拉糖經驗的糖姨除了可以拉出孔雀、兔子及花朵等形狀，還可讓遊人自行吹出「波波」，既能吃又可玩。糖姨表示，不同顏色的糖膠有不同味道，例如紅色是士多啤梨味等，又指拉糖屬非物質文化遺產，已有數百年歷史。

面對來勢洶洶的武漢肺炎疫情，場內人流較為密集，與友人到場購買美食的市民廖小姐坦言擔心染病，買完蠔餅、蛋餅及杧果糯米飯後，便打算盡速返家與家人共享。