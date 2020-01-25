修例風波：屯門小冷水爆炸品案　2男被落案控告

反修例風波持續，警方去年12月偵破屯門小冷水爆炸品案，經進一步調查後，昨日(24日)再拘捕4名涉案男女。其中一名72歲男子已被暫控一項「無牌管有槍械或彈藥」及一項「管有攻擊性武器」，另一名54歲男子被暫控一項「管有攻擊性武器」及一項「管有違禁武器」。案件將於明日(26日)在西九龍裁判法院提堂。另外一名25歲女子及一名26歲男子獲准保釋候查，須於3月下旬向警方報到。

去年12月14日，警方在屯門小冷水路拘捕3名男子，指他們涉測試遙控土製炸彈，行動中檢獲了收發器和發熱線等遙控炸彈部件，以及盾牌、頭盔和避彈衣等防護裝備，其中發熱線可用作燃點化學物品，使用者可以在40至50米外啟動炸彈，懷疑他們打算傷害警務人員。3人其後被控以製造爆炸品和串謀有意圖而傷人兩罪，案件於屯門法院提訊，3人毋須答辯，還押至今年3月30日再訊。

警方經深入調查後，相信該犯罪團夥仍有人在逃，昨晨派員掩至佐敦、觀塘及鑽石山再拘捕3男1女，相信他們屬團夥內的支援角色，並搜獲仿製槍械、信號彈、弓箭、武士刀及斧頭等大批武器，相信有人計劃於農曆新年期間的公眾活動製造混亂及傷人。