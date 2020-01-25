全港各區年宵市場收集122公噸垃圾　維園佔逾11%

香港各區年宵市場的清理工作於今日(25日)大年初一凌晨結束，經初步估計，當天在全港15個年宵市場共收集約122公噸垃圾，其中在維多利亞公園年宵市場收集的垃圾約有14公噸，佔整體的11.4%。

據悉，政府派出201名員工及調動33輛垃圾收集車和水車清理維園年宵市場的垃圾，其餘14個年宵市場則由外判潔淨服務承辦商負責清理。所有年宵市場的清理工作約於今午5時完成，並徹底清洗場地。

另外，政府今年繼續舉辦「綠色年宵」，除在各個年宵市場回收一般可循環再造物品外，亦繼續回收竹枝、木卡板、發泡膠，以及凋謝或未售出的花卉，並會在9個設有快餐攤位的年宵市場收集廚餘，加強實踐資源循環。

有關承辦商於15個年宵市場合共收集約57公噸竹枝、3公噸木卡板、14公噸凋謝或未售出的花卉及1公噸廚餘，而回收的發泡膠數量仍在點算中。所有物資均會由環保署安排作循環再用或捐贈予其他團體和人士，以物盡其用。此外，政府派出22隊義工隊，今日把在年宵市場收集到的1218盆花卉及盆栽，送贈予197間安老院/殘疾人士院舍和8間公立醫院。