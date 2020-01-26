武漢肺炎肆虐　港鐵再提升車站清潔及消毒措施

武漢肺炎疫情擴散，港鐵因應最新事態發展，由昨天(25日)起即時再加強防疫工作，包括增加鐵路車站及車廂的清潔及消毒，保障乘客健康。

港鐵網絡內各車站的清潔消毒工作，會進一步加密至每二小時一次，清潔工人會以一比九十九漂白水清潔車站內乘客經常接觸到的地方，例如扶手電梯、升降機，售票機等。同時，車站亦會加強抽入新鮮空氣，令空氣更加流通。

與出入境口岸連接的鐵路站包括香港西九龍站，亦已進行深層次清洗，西九龍站、羅湖站、落馬洲站、紅磡站及機場站，均加強以一比四十九漂白水清潔車站。此外，港鐵已加強清潔高鐵車廂和城際直通車車廂。另外，亦已將全線本地93個車站的空調系統的隔塵網加密更換，並將會加密清洗。

港鐵已要求全線車站員工當值期間配戴口罩。每天上班前亦需量度體溫，亦已提醒職員應注意個人衛生及健康，如有不適應盡早通知上級以及求醫。另外，港鐵已透過車站的乘客資料顯示屏，宣傳提醒乘客預防新型冠狀病毒肺炎及保持良好衛生習慣的信息，亦提醒任何旅客如感到不適，應盡早求診。

至於港鐵轄下管理的物業設施，港鐵已指示清潔承辦商增加清潔次數，所有管理處與保安部員工、清潔工人及各承辦商均已接獲指示，需要在當值時配戴口罩及每天上班前量度體溫。