東方日報A1：屯院大失誤　武漢女患者播毒4小時

武漢肺炎在內地確診人數接近千四人之際，港府昨終醒覺再將防疫措施全面升級，惟卻爆出公立醫院防疫穿窿醜聞！醫院管理局昨自爆其中一名確診女患者在上周四（23日）晚到屯門醫院求診時，因當時院內負壓病房已經被佔用，遂被安排到另一間原是處理創傷的房間，等候並逗留逾兩個小時，令其病毒有機會隨空氣污染病房外的X光等候區，十一名密切接觸者及一名男保安員需要接受隔離，惟當中六人已離院，恐會進一步社區播毒。有醫護組織坦言事件屬「嚴重事故」，不解政府為何不願封關，由源頭堵截外來感染個案，只要求醫護為政府「賣命、執手尾」。

醫院管理局質素及安全總監鍾健禮昨早自爆防疫穿窿醜聞，指該名六十二歲的女患者上周日（19日）乘搭高鐵由武漢到深圳北（G1013列車），再由深圳北到達廣深港高鐵西九龍站（G6543列車），翌日起出現發燒及咳嗽，於上周四晚到屯門醫院急症室求醫。不過，他指當時院內「兩間負壓病房」已經被佔用，但武漢肺炎主要透過飛沫傳播，最重要是要保持足夠距離，而涉事「兩間負壓病房」外並非面向大堂人多地方，院方事後有作清潔，就屯院未有妥善處理病人而道歉。他又指，全港公立醫院的負壓病房共有三百二十五間，目前使用量佔六成；負壓病床則有六百多張，使用量佔四成。

不過，鍾道歉後不足十小時，屯院再度就事件致歉，並糾正鍾的言論，例如該院只有一個負壓病房，而非鍾所指的兩個。屯院感染控制主任郭德麟又指，該名六十二歲已確診武漢肺炎的女患者上周四晚上約八時半，與其女兒及女婿到醫院求診，及後該名急診室醫生已向他們了解，知道該女子曾到武漢。而該女病人原應在負壓病房接受檢查治療以防病毒擴散，但當時醫院內「唯一」的負氣壓病房有其他人在使用，醫生診症後一時大意在當日晚上十時許把病人安排到了創傷房，雖有關病房亦有獨立空調系統，但受感染的空氣仍有在病房的附近區域流動。院方至凌晨十二時左右把病人移送到隔離病房，病人在創傷房逗留了約兩小時。

屯院副行政總監莫俊强表示，院方翻查紀錄後，認為有五男七女，年齡介乎十八至八十八歲，曾在相關時段到過創傷房外的區域，屬「密切接觸者」，或有感染武漢肺炎的風險，因此會要求該十二位人士到醫院或隔離營接受隔離檢疫。其中十一名為病人，有五人仍在屯門醫院留醫，院方會盡快聯絡另外六人。

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文直言，將涉事患者置於屬正壓病房的創傷房是「嚴重事故」，因負壓病房是將病房外的空氣抽入病房內置換，空氣能進不能出，可防止病毒擴散；惟正壓病房是將房內的空氣跟醫院抽風系統置換，故病毒可隨醫院的抽風系統傳播，「成間醫院嘅人都有機會中招」。

劉坦言，現時前線醫護人員「士氣好低」，不解政府為何不願封關，由源頭堵截外來感染個案，只要求醫護為政府「賣命、執手尾」。

病人政策連線主席林志釉表示，對事件感到憂慮，認為事件反映醫院未有做好迎接大量傳染患者及應對疫情的準備；醫管局雖然已承認事件屬局方失當，但憂慮未來「到底要面對多幾多次呢啲失當？」

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