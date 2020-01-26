探射燈：經濟恐下行　投資要謹慎

受社會事件以及全球經濟增長放緩影響，香港經濟在豬年大受打擊。堪輿學家預測，鼠年香港經濟仍然危機處處，下行壓力大增。

方海閱指，鼠年立春八字有「身弱不任財」之局，股票上落波幅較大，宜買穩健的增長股。而立春八字「土」厚，屬「土」行業會較旺，對基建、地產等行業較有利。他又認為，樓價雖然隨着經濟下行的壓力而偏軟，但大幅下跌的機會不大，勿亂投資炒賣，若是自住也要量力而為。

雲文子則指，香港經濟依賴金融及地產等傳統行業，在今年全球性的金融危機下，運勢未能樂觀，並且有機會對本港帶來負面衝擊。她指，非必需品的市場將首當其衝，如奢侈品、美容及旅遊業等，於年內將面臨汰弱留強的局面。

她又提醒，股票市場危機四伏，特別留意農曆5至7月，一股強大力量將衝擊股票市場，投資者宜考慮防守性的項目。至於樓市方面，她認為上半年度表現反覆，預計年中以後將會有明顯下調，工業大廈、寫字樓及商舖空置率將大幅上升。

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