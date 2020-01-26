探射燈：天災人禍添病亡　警民殺氣損治安

豬年香港風雨飄搖，疫症蔓延，鼠年將何去何從？綜合多名堪輿學家的分析，庚子鼠年政局有望緩和，有堪輿學家預言社會回復平靜前必有一番激烈場面，警民衝突在農曆2月將捲土重來，農曆7月甚至恐有傷亡。本港經濟亦有下行的危機，不利投機及炒快錢。堪輿學家提醒，鼠年五行水重，落雨水浸的問題將困擾全城。最令人擔心的是，鼠疫隨時殺到香港，肺炎更會肆虐，港人要做好預防！

堪輿學家周漢明為香港的前途卜卦，卦象意指示威者在鼠年會如老鼠般在夜晚出動，以突襲方式進行抗爭。他預測，鼠年香港社會面對三波風浪，在農曆2月、5月及7月均可能發生大型激烈衝突，當中以農曆7月局勢最為緊張，甚至出現傷亡。以他推算，直至農曆8月局勢開始平靜，在農曆9月更有「文昌臨幸」之喜象，而農曆10月則會有大學生和平表態的景象，直至農曆11月及12月，香港將苦盡甘來。惟周指，雖然迎來太平，但香港已消耗得體無完膚、元氣大傷。

堪輿學家方海閱則指，庚子年立春為「建日」，有建立秩序之意。而今年九宮飛星之中的「七赤破軍星」入主中宮，亦稱為「入囚」。激進的示威者與警方衝突較多，但「入囚」之象下，情況慢慢會受到控制。而破軍星帶有肅殺之氣，賊劫之象，預示有較多的賊劫盜竊案發生。堪輿學家李丞責亦為香港政治起卦，卦為「火風鼎」，以卦象分析，意味權力上出現三面角力之勢，引伸為不協調的局面，狀況更要維持一段時間。他提醒，政府需提防反對聲音或外來勢力，抱着堅毅的態度，當機立斷，在最好的時機做妥根基，才可發展成一個新的局面。

眾多堪輿學家均預測，本港將受鼠患困擾。堪輿學家雲文子以卦象預測，指今年屬「騰蛇」逢「地盤騰蛇」格局，由於騰蛇屬火，庚子鼠年則屬水，故出現水火相沖的形勢，預計今年將出現病毒纏繞或擴散，「由於今年係鼠年，預計有關老鼠疾病嘅疫情會更加嚴重。」

除了鼠患，李丞責提醒鼠年落雨水浸問題嚴重，沿岸地區宜盡早做好預防措施，而交通情況亦見破爛之象，尤其於高架路、走廊、大橋、隧道等容易有大事件發生，「要留意好大機會係人為因素，例如係超速、酒後駕駛等。」

他又指，今年農曆5月初一，即是新曆6月21日，將發生日環食，以玄學角度，日環食與疾病有關連，並對可見該現象的地區影響較大，由於是次日環食在內地、香港、亞洲其他地區可見，需特別注意口腔及呼吸系統的疾病，尤其是肺部問題。另外需要留意的是，二黑巨門星病位在九宮飛星圖的正南方，是易卦的離位，有機會出現大型火災、縱火事件等，發電或供電系統、電訊詐騙、網絡犯罪等亦有「大麻煩」。周漢明亦指，武漢肺炎病毒傳播力非常大，本港農曆5月前要特別小心，零星病例發生率高，甚至有死亡個案，至9月後才可真正平安度過。

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